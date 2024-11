L’onorevole di Ala esprime soddisfazione per l’avvenuta elezione di due consiglieri di Alleanza Civica: «I due seggi ottenuti confermano la validità di un percorso riformista e innovatore avviato da tempo anche in Calabria»

«Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista Alleanza Civica. I due seggi ottenuti per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro confermano la validità di un percorso riformista e innovatore avviato da tempo anche in Calabria». E’ quanto afferma l’onorevole Giuseppe Galati, parlamentare del gruppo Ala.

«Le avvenute elezioni di Rosario Lostumbo, consigliere comunale di Catanzaro e Tranquillo Paradiso, consigliere comunale di Lamezia, ed il successo dell’intera lista confermano - aggiunge il deputato - un risultato chiaro e inequivocabile: la presenza di un’area moderata che si colloca al di fuori dagli schemi classici e vuole incidere profondamente nella vita politica della nostra Regione. Lostumbo e Paradiso, quest’ultimo primo eletto tra i moderati, sapranno interpretare le esigenze dei cittadini e contribuire ad uno sviluppo sinergico dell’intero territorio provinciale. Siamo aperti al dialogo e ad ogni prospettiva di crescita.

Un ringraziamento particolare – conclude - va a tutti gli amministratori che hanno creduto nel nostro progetto. Continueremo su questa strada di cambiamento senza tentennamenti e con la consueta determinazione».