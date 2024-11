Caruso e Armando Chirumbolo dovranno dividersi circa 14 voti partendo entrambi da una base di cinque

Al via la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro e, per quanto riguarda Lamezia Terme, dove si registrano sei candidature suddivise in tre liste, sembra già partita la campagna elettorale che, di fatto fa emergere nuovi posizionamenti ed accordi soprattutto nell’ambito del centrodestra.

Dunque la situazione sembra giocarsi molto tra le due coalizioni di centrodestra dove Carolina Caruso e Armando Chirumbolo dovranno dividersi circa 14 voti partendo (da indiscrezioni) entrambi da una base di cinque voti. Rimarrebbero ancora incerte le posizioni del Consigliere Gianturco e del consigliere Costantino che proprio ieri ha lasciato il gruppo di Galati per aderire al gruppo misto. Incerta pure la posizione della consigliera Raso ma, a parte questi voti oscillanti per i due candidati si potrebbero aprire le porte del Consiglio provinciale.

Il discorso nella lista del centrosinistra, quella legata ad Enzo Bruno è legata alle candidature di Aquila Villella e di Francesco Ruberto quest’ultimo da uscente potrebbe essere favorito partendo con i 5 voti del Cac (il movimento politico che fa capo a De Biasi). Anche in questo caso non si conoscono ancora le posizioni di alcuni consiglieri come la Tropea e Zaffina visto che il Pd non ha presentato la lista. Incerti anche i voti di De Biase e De Sarro per cui la situazione rimane ancora molto incerta.

Ma già esistono elementi politici per trarre qualche conclusione soprattutto in ambito di centrodestra di Pasqualino Ruberto ha dichiarato di votare Carolina Caruso sancendo di fatto un riavvicinamento a Forza Italia.

E la lista di Galati composta da soli nove candidati? Qualcuno negli ambienti insinua che Galati avendo candidato tre consiglieri potrebbe addirittura rimanere fuori. Se questo dovesse avvenire chiaramente saremmo difronte ad un riposizionamento del centrodestra nella città della piana.

Sonia Rocca