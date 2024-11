«A seguito delle numerose sollecitazioni ricevute per assumere la guida di un’ampia coalizione civica e democratica per la Presidenza della Provincia di Catanzaro, dopo alcuni giorni di doverosa riflessione, ho deciso di accettare la sfida».

Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci scioglie le riserve e annuncia la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni provinciali di Catanzaro per il centrosinistra.

«Mi metterò immediatamente al lavoro per la stesura di un programma di governo condiviso - fa sapere il primo cittadino - per la costruzione della coalizione e delle liste a mio sostegno, a partire da coloro che hanno da subito creduto nella mia candidatura. Sarà per me un onore trovarmi alla guida di una coalizione il cui profilo è quello del “civismo democratico” ed ecco perché intendo operare nel segno dell’apertura e della partecipazione, ponendo al centro del mio agire gli amministratori e le aspettative e i bisogni dei territori. Abbiamo davanti una straordinaria opportunità - conclude Alecci - che ci porterà a misurarci con la forza espansiva delle nostre comunità e a nutrirci del grande valore dei sindaci e degli amministratori locali, consapevoli del fatto che la Provincia di Catanzaro è oggi un ente solido e un prezioso baluardo di servizi».