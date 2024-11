Scrutinate le schede di fascia B, C e D. I dati sono ancora ufficiosi

Volge al termine lo scrutinio per l’elezione del consiglio provinciale. Scrutinate le urne contenenti i voti espressi dagli amministratori di fascia B, comuni di popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti, di fascia C, comuni di popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti e di fascia D, comuni di popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti. Ecco il dettaglio lista per lista.



Fascia B

Cosenza Azzurra 70 voti

Provincia Democratica 75 voti

Insieme per la Provincia 60 voti

Nuova Provincia 36 voti

Noi con la Provincia 11 voti

Italia del Meridione 20 voti





Fascia C

Cosenza Azzurra 50 voti

Provincia Democratica 39 voti

Insieme per la Provincia 50 voti

Nuova Provincia 14 voti

Noi con la Provincia 16 voti

Italia del Meridione 25 voti





Fascia D

Cosenza Azzurra 20 voti

Provincia Democratica 61 voti

Insieme per la Provincia 31 voti

Nuova Provincia 22 voti

Noi con la Provincia 15 voti