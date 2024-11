La senatrice giunta nel quartier generale di Roberto Occhiuto sottolinea come il successo del centrodestra in Calabria sia a un passo

La Senatrice di FI Fulvia Caligiuri, giunta al quartier generale di Occhiuto, in cui si respira una certa euforia, commenta il dato sull’alto astensionismo registrato alla chiusura dei seggi. «Questo non fa bene alla politica, nelle ultime ore di campagna elettorale non abbiamo fatto che spingere i cittadini a votare il loro governatore che sarà sicuramente Roberto Occhiuto. Certo, avrebbe fatto più piacere attrarre più elettorato per avere maggiore responsabilità».

Nella sala stampa c’è già chi festeggia. «Misuro il successo dall’entusiasmo che abbiamo sentito in campagna elettorale – dice la senatrice - se questo entusiasmo si tramuterà in numeri, sicuramente Occhiuto sarà governatore. Lui ha un’esperienza unica alle spalle e ha già in mente un programma e con una squadra vincente accanto andrà veloce come un treno. Il centrodestra discute, certo, ma quando si tratta di affrontare competizioni trova sempre la quadra e questo i cittadini lo apprezzano».