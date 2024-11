Michele Conia coordinatore della coalizione De Magistris ai microfoni di Agostino Pantano nel corso della maratona elettorale in onda su LaC Tv, dal T Hotel di Feroleto Antico, cerca di non sbottonarsi troppo. «Aspettiamo i risultati finali e poi vedremo, non voglio commentare i dati degli exit poll, non mi piace, in passato è capitato che persone commentassero i primi numeri in uscita per poi doversi rimangiare tutto. È chiaro che dovremmo interrogarci tutti sul dato di astensione, è evidente che qualcosa non va».