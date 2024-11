Roberto Occhiuto raggiunge il 54,48% delle preferenze. In questa sezione risultati e aggiornamenti in tempo reale

Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria. «Abbiamo vinto e io sono felice di essere il presidente». Dal palco allestito a Gizzeria, queste sono state le prime parole di Roberto Occhiuto quando ancora erano state scrutinate pochissime schede ma il vantaggio sulla sua diretta avversaria, Amalia Bruni, risultava ormai incolmabile

5 ottobre

Ore 16.55 - L'accusa di Mario Oliverio al centrodestra

Mario Oliverio in conferenza stampa: «Se si passa, nell’arco di un anno e mezzo, da seimila a ventunomila preferenze, gestendo il potere allora ci sarà una ragione, non parliamo di noccioline, stiamo parlando di seimila preferenze. Alcuni assessorati si sono trasformati in bancomat».

Ore 11.55 - Mai tante donne in Consiglio regionale

Rivoluzione rosa in Consiglio regionale. Nella nuova Assemblea oltre l’entrata a Palazzo di Amalia Bruni, quale miglior perdente tra i candidati presidenti, saranno cinque le donne e tutte “nuove” con esclusioni da considerare eccellenti.

Ore 9.55 - Ecco la nuova composizione del Consiglio regionale

La nuova geografia del Consiglio regionale della Calabria conterà 7 seggi per una straripante Forza Italia, 4 per Fratelli d’Italia, 4 per una Lega che arretra ma sostanzialmente tiene, 2 per Forza azzurri, 2 per la sorpresa Coraggio Italia e 1 per l’Udc. L’opposizione invece vedrà il seggio di Amalia Bruni, 5 seggi per il Partito democratico, 2 per il Movimento 5 stelle e 2 per de Magistris presidente.

Ore 9.47 - Il risultato definitivo delle elezioni regionali 2021

Scrutinate tutte le 2.421 sezioni: Roberto Occhiuto è il nuovo governatore della Calabria con il 54,46% dei voti. Amalia Bruni si ferma al 27,68% delle preferenze, dietro Luigi de Magistris con il 16,17%. Quarto Mario Oliverio con l'1,7% dei voti.

Ore 8.34 - Le preferenze per tutti i candidati delle tre circoscrizioni

Scrutinate le sezioni relative alla tre circoscrizioni calabresi. Ecco tutte le preferenze dei candidati:

Ore 7.40 - Occhiuto nuovo presidente, record di voti per Gallo

Il centrodestra conferma la presidenza della regione Calabria. Quando restano da scrutinare pochissime sezioni (5) il vantaggio di Roberto Occhiuto con il 54,48% dei voti è ormai incolmabile. L'assessore all'Agricoltura il consigliere più votato.

4 ottobre

Ore 22.53 - De Magistris: «Risultato sotto le aspettative»

Il commento del candidato arrivato terzo alla corsa per la presidenza, Luigi de Magistris, che si dice amareggiato: «Esperienza elettorale indimenticabile, ma evidentemente c'era un'altra politica silenziosa che aveva altre armi di convincimento».

Ore 22.40 - Gli auguri di Giovanni Toti

«Complimenti a Roberto Occhiuto per la grande vittoria in Calabria! Felice di aver contribuito con Coraggio Italia: oggi inizia un nuovo percorso per far crescere questa terra straordinaria, noi ci siamo». Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti commenta via twitter la vittoria di Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria.

Ore 20.15 - La telefonata di Berlusconi a Occhiuto

Silvio Berlusconi è intervenuto telefonicamente per congratularsi con il nuovo presidente della Regione, Roberto Occhiuto: «Garantirai alla Calabria un cambiamento importante rispetto ai governi del passato».



Ore 20.01 - Amalia Bruni parla alla stampa

Le prime dichiarazione da parte della candidata a presidente del centrosinistra, Amalia Bruni, sull'esito del voto in Calabria: «Continua a vincere il partito dell'astensionismo. La proposta di Occhiuto ha convinto, ma noi faremo un'opposizione seria».

Ore 19.30 - Le congratulazioni delle ministre Gelmini e Carfagna

«Che vittoria straordinaria Roberto Occhiuto! So che farai un ottimo lavoro. Per la Calabria, per i calabresi. Ti aspetto a Roma, in Conferenza Stato-Regioni, per lavorare insieme». Lo scrive il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini su Twitter.

E anche Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha voluto fare i suoi auguri a Occhiuto «protagonista di una vittoria del centrodestra addirittura più netta del previsto»: «Roberto - ha dichiarato Carfagna - ha trainato anche uno straordinario risultato di Forza Italia che premia l'impegno e il lavoro di squadra di dirigenti e militanti. Il voto dei calabresi ci restituisce fiducia: gli italiani sanno riconoscere le proposte di buongoverno. Ora al lavoro tutti insieme per costruire un Sud dove sia più facile e conveniente vivere, lavorare, investire, crescere i propri figli».

Ore 18.40 - Occhiuto: «Abbiamo vinto, felice di essere presidente»

«Abbiamo vinto e io sono felice di essere il presidente». Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione. Dal palco allestito dall'hotel Marechiaro di Gizzeria, il nuovo governatore ha tenuto il primo discorso mentre lo spoglio è ancora in corso, ma il vantaggio sulla sua diretta avversaria, Amalia Bruni, sembra ormai incolmabile, considerato che ci sono oltre 20 punti di vantaggio secondo le proiezioni dello scrutinio.



Ore 18.36 - Misiti (M5s): «Penalizzati da frammentazione»

«Noi ce l’abbiamo messa tutta sicuramente la frammentazione non ha aiutato ma queste sono analisi che si faranno a bocce ferme, quandoragioneremo sul percorso da seguire». Così Carmelo Massimo Misiti, pentastellato, il primo ad arrivare nel comitato di via delle Nazioni, roccaforte di Amalia Bruni, a Lamezia Terme.

Ore 18.30 - Spirlì: «Vittoria per fiducia in continuità»

«Un risultato che ci aspettavamo perché le piazze, la gente ci confermava passo dopo passo la fiducia nella continuità, in un lavoro che è stato fatto in un anno di pandemia difficilissimo», così Nino Spirlì commenta dalla Cittadella i primi risultati che danno Occhiuto vincitore.

Ore 17.48 - Gallo: «Vittoria netta»

L'assessore regionale uscente di Forza Italia, Gianluca Gallo, dal quartier generale di Occhiuto: «Questa è una vittoria netta, arrivata grazie a figure di primo piano che si sono spese per il Centrodestra che oggi in Calabria vince nettamente. Roberto Occhiuto ha qualità e sono sicuro che farà bene».

Ore 17.45 - Furgiuele: «Elettori hanno scelto concretezza del centrodestra»

Alla diffusione dei primissimi dati che arrivano dai seggi, altro clima si respira nella sede di Roberto Occhiuto. Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ai microfoni di LaC parla di un quadro che è netto e chiaro.

Ore 17.40 - Il dato definitivo dell'affluenza: 44.36%

L’affluenza definitiva in Calabria per le regionali è pari a 44.36%. Un dato che si sovrappone a quello di un anno fa quando, nel gennaio 2020, la presenza ai seggi si attestò al 44,33%. Ecco i dati odierni suddivisi provincia per provincia:



Affluenza in provincia di Catanzaro: 46.95%

Affluenza in provincia di Cosenza: 44.86%

Affluenza in provincia di Crotone: 39.76%

Affluenza in provincia di Reggio Calabria: 44.58%

Affluenza in provincia di Vibo Valentia: 40.57%