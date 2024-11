Record di voti per l'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo nelle liste di Forza Italia, in Fdi Fausto Orsomarso. Nel Pd raccoglie più preferenze Franco Iacucci, nel M5s Davide Tavernise. Ecco tutte le preferenze

Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria. In testa alla coalizione del centrodestra che lo sostiene il partito di Forza Italia che raggiunge il 17,31 dei voti. Forza Italia fa l’en plein, Fratelli d’Italia scavalca la Lega ma non sfonda, exploit per Coraggio Italia, l’Udc resiste. E nell’opposizione è Pd pigliatutto, nel contesto di uno storico ingresso a Palazzo Campanella del Movimento 5 stelle e del seppur deluso de Magistris. Ecco la composizione del nuovo Consiglio regionale.

Consulta gli eletti nelle circoscrizione Sud



Consulta gli eletti nelle circoscrizione centro

Ecco risultati e preferenze dei candidati consiglieri nella circoscrizione nord

Le preferenze dei consiglieri per il centrodestra

Forza Italia (Eletti In Grassetto)

Gallo Gianluca - 21.556

Gentile Katya - 8.077

Straface Pasqualina - 6.470

Greco Giovanni - 5.277

De Caprio Antonio - 4.844

Impieri Francesca - 4.162

Ciodaro Emira - 3.017

Cuzzocrea Andrea - 2.765

Salerno Carmelo - 2.147

Forza Azzurri - (Eletti in grassetto)

Caputo Pierluigi - 11.549

Chiappetta Piercarlo - 5.079

Blandi Antonella - 3.599

Trento Leonardo - 1.921

Nigro Pasquale - 1.240

Guccione Beatrice - 1.120

Pizzuti Valeria - 985

Silletta Pietro - 816

Battafarano Tiziana - 668

Fratelli D'italia (Eletti In Grassetto)

Orsomarso Fausto - 9.031

De Francesco Luciana - 4.564

Mannarino Sabrina - 3.477

Pastore Francesca Loredana - 3.335

Lirangi Luigi - 2.571

De Gaio Anna - 2.143

Astorino Daniela - 2.114

Lorelli Gioacchino - 1.288

Sapia Emanuele - 606

Lega (Eletti in grassetto)

Loizzo Simona - 5.360

Molinaro Pietro Santo - 4.281

Russo Antonio - 3.368

Battaglia Leo - 1.578

Capalbo Santo - 1.441

Iannini Grazia Maria Carmela - 938

Morrone Luigi - 643

Bisignano Stefania - 605

Borrelli Francesca In La Valle - 488

Udc (Eletti In Grassetto)

Graziano Giuseppe - 7.059

Novello Luigi - 3.895

Caracciolo Pietro - 2.750

Mongelli Denise - 1.345

Leone Antonella Detta Lia - 1.250

Papa Raffaele - 594

Madeo Cosimina Detta Mina - 323

Caputo Francesca Natalina - 243

Di Diego Teresa - 121

Coraggio Italia

Filicetti Maria Rachele - 1.914

Tenuta Nicola - 1.367

De Bartolo Nicolo' Detto Nico - 1.348

Iorio Alfredo - 920

Ianni Katia - 632

Fera Mariolina - 629

Moro Giuseppe - 572

Chiaradia Giancarlo -561

Falco Serafina - 208

Noi Con L'italia

Sergio Franco - 1.369

Campanaro Fulvio - 1.196

Anastasio Oriente - 560

Russo Fabrizio - 495

Biondo Ernesto - 316

Maiolino Patrizia - 245

Siciliano - Rosaria 137

Perrino - Romina 97

Mastroscusa Tiziana 94

Le preferenze dei consiglieri per il centrosinistra

Pd (In grassetto Gli Eletti)

Iacucci Francesco Antonio - 6.705

Bevacqua Domenico Detto Mimmo - 6.300

Di Natale Graziano - 5.620

Aieta Giuseppe - 5.048

Dorato Francesca - 3.026

Federico Umberto - 2.929

Locanto Maria - 2.404

Filippo Catia - 1.728

Iaquinta Rossella - 1.132

M5s (In Grassetto Gli Eletti)

Tavernise Davide - 2.485

Miceli Domenico - 2.045

Gallo Rossella - 1.062

Leone Luigia - 1.013

Campanella Giuseppe Antonio - 743

Pancaro Cinzia - 732

Sauro Vincenzo - 635

Paldino Gianluca - 573

Di Caprio Veronica Valentina - 327

Amalia Bruni presidente

Mazzia Rosanna - 2.787

Ranu' Giuseppe - 2.458

Manoccio Giovanni Detto Mano - 899

Pecora Maria Detta Mariella - 558

Grosso Francesco - 481

Spadafora Caterina Detta Katia - 408

Passarino Giuseppe - 395

Morelli Ferdinando - 233

Pitaro Laura - 183

Tesoro Calabria

Tansi Carlo Detto Tanzi - 3.593

Gaccione Annamaria - 1.468

Pignataro Peppino - 668

Lirangi Pietro Detto Piero,Pierino - 653

Gioia Maria Teresa Olimpia Detta Mariella - 589

Principe Rosa - 426

Selvaggi Elisa - 412

Morrone Francesco - 388

Lattuca Maria Assunta Detta Lattuga - 370

Partito socialista

Forestieri Antonio - 403

Oliveti Corrado - 296

Campanella Andrea Francesco - 244

Roma Anna - 231

Tangari Serafino - 60

Fiorentino Annarita - 23

Leone Rita - 18

Pellegrino Adele - 14

Turco Raffaela - 11

Europa verde

Pugliese Giuseppe - 584

Campana Giuseppe - 316

Romano Giusy Elisa - 232

Simeri Maria - 39

Giglio Patrizia - 34

Sisca Alessia - 23

Amodeo Orlando - 17

Britti Ruggero - 12

Giordano Vincenzo - 1

Partito animalista

Callegari Carmelo - 43

Cerullo Vincenzo - 34

Campana Isabella - 19

Palumbo Patrik - 10

Greco Marisa - 9

Casaburi Anna - 6

Di Lauro Caterina - 5

Rossetti Maria - 1

Le preferenze dei consiglieri nelle liste di de Magistris

De Magistris presidente

Laghi Ferdinando - 3.696

Falcone Anna - 2.612

Algieri Graziella Detta Algeri - 1.334

Bria Mario - 1.295 -

Pingitore Amedeo - 1.197

Cianciulli Maria Grazia - 1.120

Aquino Sergio - 961

Tarasi Pietro - 898

Avolio Marianna - 403

DeMa

Vetere Ugo 4.335

Talarico Domenico Detto Mimmo - 3.265

D'alessandro Felice - 2.092

Stamato Maria Angelica - 1.709

Scorza Norina - 1.364

Giglio Luisa - 1.336

Gagliardi Anna Teresa - 886

Gimigliano Sergio - 808

Boi Domenico - 655

Un'altra Calabria è possibile

Lucano Domenico Detto Mimmo - 4.396

Broccolo Angelo - 833

Greco Anna - 761

Pandolfi Luigi - 667

Sicilia Maria Gabriella - 295

Cavazzani Ada - 278

Di Leo Angela Antonia Detta Angela - 163

Orsino Sergio - 103

Conforti Agostino - 67

Uniti con de Magistris

Cundari Daniel - 1.608

Ambrosiano Domenico - 1.053

Nardi Monica - 904

Gentile Francesco - 760

Gallina Mario - 706

Terranova Rosita - 662

Ponte Maurizio - 567

Emmanuele Maria Detta Stefania - 450

Parrilla Francesca - 251

Per la Calabria con de Magistris

Intrieri Giuseppe Detto Pino - 888

Maringolo Antonella - 434

Migliuri Sonia - 409

Ratti Francesco Detto Ciccio - 390

Garritano Adele - 379

Gaudio Cristian - 346

Provenzano Francesco Detto Franco - 326

Cortese Gennaro - 182

Falsetti Cristine - 101

Calabria resistente e solidale

Saccomanno Paola - 919

Salvo Luigi - 726

Massimilla Claudio - 556

Spadafora Giuseppe - 175

Andreoli Claudia - 163

Guido Luigi - 128

Guzzetti Tommaso - 110

Roperti Maria Teresa - 90

Commisso Giuliana - 61

Preferenze per Oliverio

Mario Oliverio presidente

Belcastro Giuseppe - 968

Corigliano Maria Francesca - 761

Caligiuri Mario - 428

Palopoli Marco - 416

Zuccarelli Maria - 254

Cariati Sabatino Aldo - 183

Carchidi Mara - 104

Pastore Aldo - 64

Wasik Monika Anna - 42

