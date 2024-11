Risultati e aggiornamenti in tempo reale delle elezioni regionali in Calabria, collegamenti dalle segreterie dei candidati, commenti e ospiti. Segui la maratona elettorale su LaC Tv

Partita la lunga maratona elettorale di LaC Tv che seguirà in diretta lo spoglio delle elezioni regionali 2020 in Calabria.



Quattro i candidati alla presidenza: Pippo Callipo, Jole Santelli, Francesco Aiello e Carlo Tansi. Alle 23 dopo la chiusura delle urne avremo i primi exit poll, seguiranno le proiezioni sui primi dati reali e infine i risultati veri e propri aggiornati in tempo reale.



12:55: Prima conferenza stampa della neopresidente Jole Santelli - «Visto che la Calabria è una terra difficile sarò io a mettere le telecamere e il sistema di registrazione nella mia stanza e nella mia macchina». A dirlo è stata la neo presidente della Regione, Jole Santelli, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme (Catanzaro) per commentare la sua vittoria alle Regionali. «Chiunque parla con me saprà di essere registrato», ha poi aggiunto Santelli.





10:00: Composizione consiglio comunale - Con poco più di cento sezioni ancora da scrutinare nel territorio regionale, e quindi basandosi su un calcolo di dati ancora non definitivi, è già possibile disegnare una mappa della composizione del nuovo consiglio, prendendo in esame il numero delle preferenze fin qui raccolte dai singoli schieramenti (GLI ELETTI).

01:10 Regionali in Calabria. Callipo: "la santelli sarà il prossimo presidente della regione Calabria. Auguri. Noi abbiamo fatto tanto ma i calabresi hanno scelto il Centro Destra"

01:05 Regionali in Calabria: In arrivo le nuove prioezioni ufficiali.

01:00 Meloni: "vittoria straodinaria di Jole Santelli. FdI lavorerà al suo fianco per far rinascere questa terra"

00:48 Elezioni in Emilia Romagna: Stefano Bonaccini avanti, Lucia Borgonzoni insegue. Male il M5S

00:43 Santelli: "abbiamo vinto in Calabria a mani libere".

00:40 - Silvio Berlusconi sulle Regionali in Calabria su Twitter:

00:26 - Silvio Berlusconi in collegamento con la segreteria della Santelli si complimenta per i primi risultati.

00:25 - Jole Santelli in conferenza stampa:

00:25 In arrivo le prime Proiezioni dai partiti. PD 14,7% - FI 11,2% - Lega 11,0% - Lista Santelli 9,9% - FDI 9,8% - Coalizione Cdx: 56,4% - Coalizione Csx: 28,7% - Copertura: 11%

00:15 SALVINI: "Per prima volta determinanti a Sud". I dati calabresi “mi riempiono di orgoglio. Per la prima volta la Lega avrà in un Consiglio regionale del sud consiglieri e assessori." - Guarda le dichiarazioni di Salvini.



23:10 - Exit poll delle 23 in Calabria: Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio per la Rai commissionato da Porta a Porta Jole Santelli, la candidata alla corsa di presidenza per la coalizione di centrodestra, sarebbe in testa rispetto agli altri tre candidati 49-53%.



Indietro il ricercatore Carlo Tansi, dato tra il 7 e l'11% e il professore dell'Unical Francesco Aiello appoggiato dal Movimento 5 stelle, anche tra il 7 e l'11%





L'affluenza

Alle ore 12 il 10,49% degli aventi diritto, alle 19 il 35% degli elettori. Un dato di poco superiore rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2014 quando alla stessa ora si erano recati alle urne il 34,8% degli aventi diritto. A Panettieri, in provincia di Cosenza, il record di elettori ai seggi con oltre il 64 per cento.





Nel dettaglio per provincia:



- Catanzaro, si sono recanti alle urne il 38,55% elettori

- Crotone il 32,17%

- Vibo 33,13%

- Cosenza 35,86%

- Reggio Calabria 35,19%

I candidati alle urne

Alle urne si sono recati anche i candidati alla presidenza della Regione Calabria. Nella mattinata, infatti, gli aspiranti alla carica di governatore hanno fatto tappa ai seggi per esprimere le loro preferenze.



L’imprenditore vibonese Pippo Callipo, appoggiato dal centrosinistra e dal Pd, ha votato nella sua Pizzo. L’appuntamento, in una scuola elementare di piazza della Repubblica.



Francesco Aiello, che guida la formazione dei 5s, ha votato invece a Montalto Uffugo, provincia di Cosenza, in un seggio della scuola elementare di via Trento.



Ha votato a Montalto Uffugo anche il geologo del Crn, Carlo Tansi, che prova l’assalto finale con la sua coalizione civica Tesoro Calabria. Si è presentato alle urne a Taverna, nell’istituto di via Borsellino.



Non ha votato perchè residente a Roma Jole Santelli.