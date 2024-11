L'ex capo della Prociv non si sente sconfitto: «Il mio obiettivo è quello di superare il 4% per entrare in Consiglio regionale»

Carlo Tansi in collegamento alla domanda se si sia pentito del sostegno a Amalia Bruni risponde. «Non sono pentito anche perché fino all’altro giorno il sindaco napoletano diceva che il suo sarebbe stato un grande successo e invece guardiamo le prime proiezioni». E ancora: «Per me la vittoria è quello di prendere il 4%. Se de Magistris avesse fatto un discorso col centrosinistra avrebbe vinto, chi ha votato Oliverio, che si è reso ridicolo, o de Magistris ha votato la Lega e Spirlì. Voglio un mio rappresentante in consiglio regionale che sarà un vero cavallo di Troia, questo lo posso promettere».

Antonella Grippo cerca di rintuzzarlo: «Tansi, hai pagato anche tu un tributo alla logica delle alleanze? Che quota hai dovuto cedere?». «Io rimango comunque libero - ha risposto -. Io ho appoggiato la Bruni e questo non vuol dire appoggiare il Pd. Il risultato di Tesoro Calabria lo commenterò quando ci saranno dati consolidati».