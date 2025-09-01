A livello nazionale si starebbe discutendo del futuro politico della Calabria. Grande preoccupazione tra i partiti di maggioranza, con Meloni che avrebbe chiesto chiarimenti

Voci di un clamoroso colpo di scena nella maggioranza che sostiene Roberto Occhiuto alla presidenza della regione. Secondo alcune voci, a livello nazionale si starebbe discutendo molto in queste ore del futuro politico della Calabria, delle conseguenze che potrebbero venire fuori dal concludersi delle vicende che hanno sconvolto la vita politica calabrese e provocato le dimissioni del presidente Occhiuto.

Non sappiamo quanto queste indiscrezioni possano essere confermate nelle prossime ore, di certo c’è una grande preoccupazione a livello nazionale tra i partiti di maggioranza, tanto che la stessa presidente del Consiglio Meloni avrebbe chiesto chiarimenti e si sarebbe dimostrata preoccupata sull’evolversi della situazione.

È chiaro che si è quasi fuori tempo massimo, e che a decidere sarà solamente ed esclusivamente l’uscente e ricandidato presidente della Regione. Ma queste voci si fanno insistenti proprio negli ambienti dei partiti di maggioranza. E c’è chi sottolinea anche il fatto che la presidente del Consiglio è stata silente in tutti questi mesi sulle vicende legate alla vita politica regionale. Non una parola, non un appunto, non un intervento. Non sappiamo se questo abbia un significato politico, non sappiamo se c’è il tempo per affrontare ancora questi temi e arrivare ad una soluzione dirompente. Di certo rimane solo questa voce che partita da Roma ha attraversato i partiti, ed è arrivata fino alla Calabria.