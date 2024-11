Nessuna traccia della preannunciata civica denominata 10 idee per la Calabria depositata invece a Catanzaro dove rischia comunque l'esclusione per carenza di documentazione. Nel centrodestra resta fuori Piercarlo Chiappetta, cognato del sindaco Mario Occhiuto

La coalizione di centrosinistra ha già perso un pezzo nella circoscrizione Nord, quella della provincia di Cosenza, dove manca all’appello la quarta lista a sostegno del candidato alla presidenza Pippo Callipo (consulta LE LISTE). Alle 11,59 alla porta di ingresso del tribunale si è presentata una delegata del simbolo 10 idee per la Calabria, priva però di documentazione.



Ha comunque ritirato il numero progressivo nella speranza che qualcuno le portasse in tempo utile l’incartamento. Alle 13,45 nessuno era ancora giunto, con il limite per il deposito degli incartamenti abbondantemente scaduto. Nella circoscrizione centro invece, la lista è stata depositata ma priva del collegamento al presidente. Nelle prossime ore quindi potrebbe essere esclusa dalla competizione.



Escluso Piercarlo Chiappetta

Ma anche nel centrodestra non sono mancati i momenti di tensione nella compilazione delle candidature (I CANDIDATI). A farne le spese Piercarlo Chiappetta, rimasto fuori secondo quanto si è appreso, per il veto posto proprio dalla candidata alla presidenza Jole Santelli. Tra le colpe del consigliere di Palazzo dei Bruzi ci sarebbe anche quella di essere cognato di Mario Occhiuto. L’amministrazione comunale comunque, è ben rappresentata nelle liste della Santelli, con la corsa degli assessori Michelangelo Spataro, Rosaria Succurro e Loredana Pastore, del presidente del consiglio Pierluigi Caputo e dei membri dell’assise Carmelo Salerno e Luca Morrone.