Il coordinatore regionale di Ncd lancia Nico D'Ascola, e si dice sicuro che gli elettori moderati calabresi sceglieranno la sua coalizione, 'Alternativa popolare', per via delle ultime iniziative di Forza Italia.

Elezioni regionali- Il 'potente' coordinatore calabrese di Ncd, il senatore Antonio Gentile, è sicuro che alle prossime regionali Wanda Ferro non riuscirà ad attirare il voto moderato, destabilizzato dalle ultime iniziative dei vertici nazionali di Forza Italia.



'Gli elettori di Forza Italia, quel ceto propositivo e moderato che vede la politica come risoluzione die problemi e che è ancorato a valori importanti, voteranno per noi , punendo la tattica suicida di chi ha voluto evitare finanche di partecipare alla competizione del 23 novembre . Alternativa Popolare con Nico D’Ascola e due forze come Ncd e Udc - dice Gentile- è l’unica proposta alternativa vigente in Calabria, laddove il gruppo dirigente di Forza Italia ha voluto costruire un castello di sabbia preparandosi a una débâcle di grandi dimensioni. Gli elettori di Forza Italia – conclude Gentile- non vogliono essere rappresentati né da Luxuria, né da improbabili amazzoni che evidenziano quotidianamente l’assenza di ogni progettualità politica'.