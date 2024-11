Il Movimento 5 stelle ci sarà, in Calabria e in Emilia. Gli iscritti che hanno partecipato alla consultazione sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della partecipazione in entrambe le regioni chiamate al voto il prossimo 26 gennaio.

È stato un plebiscito a favore del “No”, che – malgrado la difficoltà del quesito – significa che il M5s correrà con il proprio simbolo. La risposta alla domanda «Vuoi che il MoVimento 5 Stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?» ha avuto dunque il 70,6% di “No” (19.248 votanti) e il 29,4% dei “Sì” (8.025). In tutto – come riporta il Blog delle stelle – sono state espresse 27.273 preferenze, su un totale di 125.018 aventi diritto al voto. Tutti i risultati sono stati certificati dal «notaio del Movimento, che ne ha garantito la regolarità».

Passa, dunque, la linea dei parlamentari calabresi, che nelle scorse ore avevano criticano aspramente la scelta dei vertici del Movimento di indire le consultazioni online e chiesto ai militanti di votare a favore della partecipazione. Per il capo politico Di Maio, che avrebbe preferito il disimpegno per riorganizzare il Movimento, si tratta di una sconfitta su tutta la linea. I 5 stelle adesso dovranno preparare il programma e, soprattutto, decidere definitivamente se fare o meno l'alleanza con il Pd. Il candidato governatore dovrebbe essere il docente dell'Unical Francesco Aiello.

