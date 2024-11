Arriva anche l’adesione del presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, al documento-appello sottoscritto da 69 sindaci calabresi a sostegno della ricandidatura di Mario Oliverio alla presidenza della Regione. «Ho collaborato per molti anni, sia alla Provincia di Cosenza e poi alla Regione, con Mario Oliverio – scrive Iacucci in una nota - e davvero posso dire e garantire che la sua forza politica ed amministrativa, la sua capacità di lavoro, il suo rigore morale, la sua appassionata e tenace difesa della Calabria, rappresentano la migliore garanzia per il futuro della nostra terra. Il lavoro che ha iniziato sta già ora producendo i suoi frutti ma altri ne verranno nei mesi e negli anni a venire. Come Presidente della Provincia di Cosenza e come sindaco di Aiello Calabro – conclude Iacucci - aderisco pertanto convintamente all’iniziativa convocata dai sindaci per lunedì 17 e sarò presente per manifestare in quella sede il mio pensiero».