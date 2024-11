«Io dico che Salvini farebbe bene a stare a casa sua. Non abbiamo bisogno di questi personaggi per rialzarci. Noi chiederemo la fine dei commissariamenti perché noi possiamo rialzarci con i calabresi, con le professionalità che ci sono». Così Pippo Callipo, candidato governatore della Regione Calabria per il centrosinistra, nel corso di una manifestazione elettorale alla presenza del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, replica al leader della Lega che proprio a Crotone, ieri, ha presentato i candidati della Lega.



«Ho visto i sondaggi pubblicati questa mattina da il Quotidiano del Sud – ha aggiunto Callipo - e registro che si è ridimensionata la nostra concorrente. È la volta buona. Perché i calabresi sentono parlare il loro linguaggio, non il politichese, ma quello che so parlare io: il linguaggio che capisce la gente perché io sono da 50 anni tra la gente. Immagino una Calabria come una regione normale. Io non prometto cose eccezionali, prometto una regione normale dove si potrà godere dei propri diritti alla sanità, essere ascoltati dalla burocrazia degli uffici pubblici, avere diritto a strade che si possano percorrere».



Callipo ha risposto anche a domande sulla gestione dei rifiuti in Calabria e sulla particolare situazione ambientale di Crotone dove esiste l'unica discarica rimasta aperta in Calabria: «Io non ho ricette, perché si può dare brutta impressione. Direbbero “questo è un tuttologo” come tutti gli altri politici. Ci rivolgeremo a persone competenti, andremo a vedere come hanno affrontato il problema in altre regioni italiane e in Germania. Perché non possiamo copiare un modello che funziona? Io con la mia azienda sono sempre andato a vedere chi è avanti e poi ho migliorato anche i sistemi. Il sistema è questo: vedere come fanno gli altri ed adattare la soluzione alla realtà calabrese».