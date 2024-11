Matteo Salvini torna in Calabria in vista della chiusura della campagna elettorale per le Regionali del prossimo 26 gennaio. Il prossimo 22 gennaio il leader della Lega farà tappa a Serra San Bruno, alle 10, in piazza Monsignor Barillari, e successivamente, alle 14.30, al Teatro Comunale di Catanzaro per l'ultima tappa della campagna elettorale.