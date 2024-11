Lo ha dichiarato il segretario regionale dell'Udc in merito alle voci su un accordo tra l'Unione di centro e l'ex presidente del Consiglio regionale

«È apparsa nei giorni scorsi su un blog la solita falsa indiscrezione, che ha l’unico obiettivo di creare confusione sul buon lavoro che l’Udc sta svolgendo per la costruzione di una lista forte e rappresentativa su tutto il territorio regionale. Si tratta di una classica fakenews che se non rettificata immediatamente e seccamente rischia di invadere il web».

Lo ha dichiarato il segretario regionale dell'Udc Francesco Talarico, in merito alle voci su un accordo tra l'Unione di centro e l'ex presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini per la prossima tornata elettorale che si terranno l'11 aprile prossimo.

«Pertanto - sottolinea Talarico - smentiamo categoricamente un dialogo con l’on. Tallini, proteso alla sua candidatura nella lista del nostro partito. Tallini è e resta un rappresentante di Forza Italia ed in tale veste, per quanto ci è dato sapere e per quanto ci riguarda, continuerà, se lo riterrà opportuno, il suo impegno politico. Discorso diverso è invece quello dell’On. Flora Sculco che, auspichiamo, possa decidere di prendere parte alla prossima battaglia elettorale regionale nelle fila dell’Udc».