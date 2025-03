In merito all’articolo “Elezioni Rende, emerge Giovanni Bilotta tra i possibili candidati del centrosinistra” pubblicato ieri sulla nostra testata riceviamo e pubblichiamo la replica di Giovanni Bilotta.

Gent.mo Dott. Clausi,

la lettura dell’articolo pubblicato dalla Vostra testata mi obbliga ad una risposta che per postura morale non intendo lasciare inevasa.

Non ho mai avuto la velleità di presentare candidature presso alcuna corte politica.

L’esempio di mio padre mi ha portato a fondare la mia vita su una pratica di attivismo fra le persone – come Lei ha rimarcato. Questa scelta di vita mi ha portato sempre a interloquire costantemente con tutte le istituzioni, con le parti politiche di ogni colore, con tutte le frange del tessuto socio-economico del territorio. Questo perché, mi è stato insegnato, i diritti di tutti non sono disponibili ai compromessi degli interessi delle fazioni, qualunque esse siano. E per Rende vale lo stesso.

Proprio per queste ragioni, non escludo che sarei pronto a sostenere e promuovere un raggruppamento proveniente da nuove e vive espressioni della società, capace di farsi carico delle istanze del territorio, dei giovani, del Terzo Settore, del tessuto economico e sociale. Un movimento capace di costituirsi, però, attorno ad una visione comune del futuro del territorio, che a quel punto, allora sì, potrebbe trovare l’adesione delle forze politiche, qualunque colore esse abbiano. La nostra Città merita che le forze si raccolgano attorno ad un programma, ad una visione di futuro, e di persone che vi aderiscano, non di personalismi. La ringrazio per l’attenzione dedicatami, nella speranza di essere stato esaustivo.

Giovanni Bilotti

******

La controreplica di Antonio Clausi

Gentilissimo ingegnere Bilotti,

non ritengo di aver forzato il suo pensiero o di aver attribuito alla sua persona una casacca politica. Nel mio articolo ho semplicemente raccontato i fatti, quelli che vedono il suo profilo oggetto di una discussione interpartitica proprio per i valori dai quali ha detto di essere animato. Prendiamo atto della sua precisazione, così come della sua idea di promozione di un nuovo raggruppamento qualora se ne creino i presupposti: anche questa è una notizia.