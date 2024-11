Come preventivato, la prima votazione per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università della Calabria, si è chiusa con un nulla di fatto. Nessuno dei tre candidati, Nicola Leone, Luigi Palopoli e Raffaele Perrelli, si è aggiudicato almeno il cinquanta per cento delle preferenze. Molto alta l’affluenza nel seggio allestito nell’Aula Magna, rimasto aperto nella giornata di oggi, 13 giugno, dalle 9,30 alle 18. Lo spoglio è iniziato subito dopo la chiusura.

I risultati del voto

Questi i numeri: dei 761 docenti e ricercatori aventi diritto si sono recati alle urne in 728, pari al 95,66%; dei 684 impiegati tecnico-amministrativi aventi diritto si sono recati alle urne in 596, pari all’87,13%; dei 139 rappresentanti degli studenti aventi diritto si sono recati alle urne in 133, pari al 95,68%. Il calcolo dei risultati è legato al peso di ogni singola preferenza. Il voto di docenti e ricercatori viene conteggiato per intero, quello del personale tecnico amministrativo vale 0,11, quello degli studenti 0,27. Ecco l’esito del primo turno:

NICOLA LEONE

Voti ricevuti da docenti 305; da Pta 188 (pari a 20,68); da studenti 36 (pari a 9,72). Totale ponderato 335,4

LUIGI PALOPOLI

Voti ricevuti da docenti 143; da Pta 132 (pari a 14,52); da studenti 4 (pari a 1,08). Totale ponderato 158,6

RAFFAELE PERRELLI

Voti ricevuti da docenti 263; da Pta 257 (pari a 28,27); da studenti 93 (pari a 25,11). Totale ponderato 316,38

Verso il ballottaggio

Bisognerà adesso ricorrere al secondo turno del prossimo 3 luglio. Successivamente i due candidati che in quella data otterranno il maggior numero di voti si sfideranno al decisivo ballottaggio già in calendario per il 18 luglio. Si profila quindi una sfida tra Nicola Leone e Raffaele Perrelli. Dai risultati di oggi balza all’occhio l’orientamento degli studenti. Perrelli, indietro rispetto a Leone nel gradimento tra i docenti, è sostenuto da Rinnovamento è Futuro che alle recenti consultazioni hanno eletto il maggior numero di rappresentanti negli organismi universitari. Nicola Leone è invece appoggiato dalla lista Noi e dai Giovani Democratici del Pd. Il Rettore uscente Gino Crisci, inizialmente sponsor di Palopoli, si sarebbe adesso orientato verso Leone, che può contare anche sull’endorsement dichiarato di otto direttori di dipartimento.