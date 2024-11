Il PD calabrese che secondo alcuni indicatori sarebbe al di sotto del 20%, secondo Bibimedia, invece, sarebbe al 28,2% e, insieme al PD della Basilicata che, secondo lo stesso sondaggio attesterebbe il PD di quella regione al 30%, guiderebbero la classifica delle regioni del Sud con le percentuali più alte. Deludente il dato di LeU dato al 5.1%

L’ultimo sondaggio pubblicato dal sito termometro politico è quello di Bibimedia. La tendenza che viene fuori conferma in linea generale quella delle altre rilevazioni. Una sola variabile: un leggero calo del M5S e il calo di LeU. Secondo Bidimedia, infatti, negli ultimi dieci giorni, una forte crescita della Lega avrebbe arrestato la crescita dei grillini; in crescita anche la formazione di Emma Bonino interna alla coalizione di centrosinistra, +Europa, mentre il sondaggio rileverebbe un drastico calo di Liberi e Uguali di Pietro Grasso. Secondo il sondaggio di Bibimedia, LeU rischierebbe addirittura di finire sotto il 5%, con un dato attuale del 4,6% (-0,4%).

Qualche sorpresa, sempre secondo lo stesso sondaggio, si registrerebbe anche in Calabria. Il PD calabrese, per esempio, dato da giorni per spacciato e, secondo alcuni indicatori al di sotto del 20%, secondo Bibimedia, invece, sarebbe al 28,2% e insieme al PD della Basilicata che, secondo lo stesso sondaggio attesterebbe il PD al 30%, guiderebbero la classifica delle regioni del Sud con le percentuali più alte.

Il centrodestra calabrese, secondo Bibimedia sarebbe al 34,1% e insieme al Molise registrerebbe il dato più basso del Sud. Il M5S calabrese, invece, si attesterebbe al 28,6%. Deludente, almeno secondo Bibimedia la performance elettorale di LeU Calabria che il sondaggio attesterebbe al 5,1.

Se queste intenzioni di voto dovessero essere confermate dalle tendenze reali, diversi collegi uninominali nelle prossime due settimane molti potrebbero decidersi sul filo del rasoio.