Terminate le operazioni della domenica. Alle 19 aveva votato il 10,26%. Seggi nuovamente aperti lunedì dalle 7 alle 15, poi lo spoglio in diretta su LaC Tv
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Si chiude al 14,97% l’affluenza alle ore 23 nel collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni suppletive della Camera dei deputati. È il dato che fotografa la partecipazione al termine della prima giornata di voto nei 71 comuni coinvolti dalla consultazione.
Una percentuale che arriva dopo il 3,43% registrato alle ore 12 e il 10,26% delle ore 19. Quasi 350 mila gli elettori complessivamente chiamati alle urne per scegliere il nuovo rappresentante del territorio a Montecitorio.
La consultazione, però, non è ancora conclusa. I seggi riapriranno lunedì mattina alle ore 7 e resteranno aperti fino alle 15, quando termineranno definitivamente le operazioni di voto. Subito dopo partirà lo spoglio delle schede per determinare il risultato delle suppletive.
Quattro i candidati in corsa per il seggio alla Camera: Fabio Roscioli, sostenuto dal centrodestra; Frank Benedetto, candidato del centrosinistra; Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale; Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.
Lo scrutinio e tutti gli aggiornamenti saranno seguiti in diretta su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, con lo Speciale Elezioni a partire dalla chiusura delle urne.