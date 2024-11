Mamone (Financial Times): " La vittoria di Trump può essere una sveglia per l’Europa"

Davide Mamone, giornalista del Financial Times, è intervenuto durante lo speciale in diretta su LaC Tv: «Il voto popolare non si aspettava in questo modo. Dovrebbe essere una vittoria a valanga. Se dovessero rimanere questi dati si potrebbe avere un senato con 55 repubblicani e 45 democratici». La vittoria di Trump lascerebbe «una mano ancora più libera a Netanyhau». E Sul conflitto in Ucraina: «Non è un caso che Zalensky abbia voluto incontrare Trump. È plausibile che l’Ucraina cerchi di trovare un compromesso». La vittoria di Trump secondo Mamone «può essere una sveglia per l’Europa».

«L’americano vota con il portafoglio alla mano. Cinque anni fa si arrivava a fine mese con più facilità. C’è una fetta di classe media che ha cambiato idea per questo», ha concluso Mamone.