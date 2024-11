L’ex magistrato ha conquistato la vittoria la primo turno con il 51% dei voti. Costa : ‘subito a lavoro per uscire da questa situazione’

È Elio Costa il nuovo sindaco di Vibo Valentia. L’ex magistrato vince al primo turno con il 51% dei voti, circa 10.200 preferenze, staccando di oltre 14 punti percentuale il candidato del centrosinistra Antonio Lo Schiavo che si è fermato al 37,37%.

Ad appoggiare la candidatura di Elio Costa, già sindaco della città di Vibo Valentia dal 2002 al 2005, ben sette liste civiche mentre a sostegno di Antonio Lo Schiavo, giovane notaio, cinque liste, tra cui qelle del Pd e di Sel.



Elio Costa, appena eletto sindaco di Vibo Valentia ha dichiarato di voler subito lavorare «per poter uscire da questa situazione difficilissima nella quale si trova tutta la città. I vibonesi – ha aggiunto il neo sindaco– hanno creduto a questo gruppo di adulti e ragazzi che sin dall'inizio aveva in comune l'amore per la propria città. E noi, attraverso la nostra passione e il nostro impegno, cercheremo di eliminare il degrado che affligge il capoluogo, a partire dalla spazzatura, dalla viabilità e dalle infrastrutture. La prima cosa che farò sarà, dunque, restituire normalità a Vibo Valentia. C'è un'aspettativa enorme attorno a noi e siamo certi che non la deluderemo».