Elly Schlein sarà domani in Calabria per un mini tour in tre tappe. La candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico incontrerà i suoi sostenitori all’Unical di Cosenza alle 11.30, alla sala del Consiglio provinciale di Catanzaro alle 15.15 e concluderà il suo tour calabrese a Reggio Calabria, al Cine Teatro Metropolitano, alle 19.00.

La proposta politica

«La proposta politica di Elly Schlein, per un nuovo Partito Democratico, mette al centro la lotta alle diseguaglianze; il diritto alla salute e alla cura, investendo nella sanità pubblica; l’equità dei servizi territoriali erogati dallo Stato; il contrasto alla precarietà e non per ultimo il lavoro, lo sviluppo e la sostenibilità ambientale» si legge in un comunicato stampa dei comitati a sostegno della candidatura della deputata dem.

Sfida politica

«Riteniamo Elly Schlein la persona più adatta ad affrontare e vincere questa sfida politica - prosegue la nota -, è necessario tornare a rappresentare coloro i quali oggi non riconoscono più alla politica la capacità di difendere i più deboli, i diritti e la democrazia. Oggi è necessario unire le forze, schierarci, sostenere Elly Schlein per dare al Partito Democratico un nuovo orizzonte, a sinistra». Le primarie del Partito Democratico si terranno il 26 febbraio e saranno aperte a tutti i militanti, gli elettori ed i simpatizzanti del centrosinistra.