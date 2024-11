L'assessore regionale alle Infrastrutture Antonino De Gaetano chiede l'intervento del Governo per fronteggiare gli sbarchi

"Insieme alla Regione Sicilia abbiamo chiesto un intervento forte del governo sugli sbarchi. In Calabria siamo in piena emergenza, ci sono stati sbarchi a Crotone, nella Locride, a Reggio Calabria. Siamo in grossa difficoltà e chiediamo al governo di fare una task force, di mettere mezzi e risorse perché tutta l'assistenza sanitaria e ai minori pesa su di noi". Queste le dichiarazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici della Calabria Antonino De Gaetano durante la Conferenza delle Regioni.

