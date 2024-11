La Coordinatore regionale di Forza Italia: 'Il Governo quantifichi le risorse e le misure degli interventi'

"Del Rio promette la rete ferroviaria sistemata in dieci giorni e la 106 in tre settimane. Ci auguriamo che tali tempi possano essere rispettati, anche raddoppiandoli. Purtroppo, nonostante le richieste dei Sindaci e della Provincia, zero le risorse previste. Speriamo che durante l'informativa urgente richiesta stamani da Forza Italia alla Camera il Governo sia in grado di rispondere con maggiore cognizione dei problemi e di quantificare risorse e misure di emergenza".