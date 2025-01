Umanizzazione. È questa la parola chiave che guiderà i passi della neo Garante dei detenuti della regione Calabria Giovanna Russo. L’esperienza reggina e la volontà di essere un punto di rifermento per affrontare le tante emergenze che riguardano le carceri calabresi e non solo. Un focus completo in un confronto A tu per Tu umano, sensibile e che con delicatezza è entrato in tempi caldi e, probabilmente, a tratti scomodi.

Dall’emergenza suicidi con dati in crescita fino alla necessità di rivedere il ruolo fondamentale della rieducazione in carcere. Salute, sovraffollamento e normative da rivedere a fronte delle nuove necessità. Di questo e molto altro abbiamo discusso con la garante che in modo franco e deciso non si è sottratta a un impegno che sa essere un’impresa ardua e che la vede già pronta, con idee e progettazione, a riportare al centro l’umanità oltre la pena.