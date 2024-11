Il segretario regionale dem nonché neo senatore sul seggio a rischio per la deputata uscente: «Speriamo non sia così»

In merito alla vicenda di Enza Bruno Bossio, è intervenuto all’agi il segretario regionale del Pd della Calabria, Nicola Irto, eletto senatore alle Politiche del 25 settembre: «Aspettiamo i dati e i conteggi ufficiali delle Corti d'appello e della Corte di Cassazione, speriamo che non sia così».

La deputata uscente da un primo conteggio era risultata nuovamente eletta alla Camera, ma ieri è stata esclusa sulla base di un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali per Montecitorio pubblicato dal ministero dell'Interno. Bruno Bossio è stata candidata con il Pd, in Calabria, al secondo posto nel listino plurinominale della Camera, dietro a Nico Stumpo, primo nella lista in quota Articolo 1. Lo spoglio iniziale aveva assegnato ai democrat due seggi alla Camera, appunto Stumpo e Bruno Bossio, ma per effetto della nuova ripartizione il Pd ha perso il secondo seggio in favore del M5s, che eleggerebbe Elisa Scutellà.