Il coordinatore provinciale di Ncd Alfonsino Grillo soddisfatto per la nomina di Enzo De Filippis nella giunta di Elio Costa, con la delega all'Ambiente

All’indomani dell’ufficializzazione dell’esecutivo targato Elio Costa, neo sindaco di Vibo Valentia, Alfonso Grillo in qualità di coordinatore della lista “Per Vibo Popolare”, scesa in campo a sostegno della candidatura dell’attuale primo cittadino, esprime soddisfazione per l’affidamento della delega all’Ambiente a Vincenzo De Filippis, il primo degli eletti nella compagine di riferimento. «De Filippis – commenta Grillo – ha decisamente meritato l’incarico assessorile. Ha dimostrato sin qui, in ogni occasione possibile, il suo amore per la città, verso la quale si è sempre speso con grande serietà e impegno. Per questo non possiamo che dirci felici del riconoscimento da lui ottenuto oggi. La delega affidatagli, quella all’Ambiente, ha un indice di difficoltà elevatissimo, lo sappiamo bene, e riuscire a superare i problemi del settore rappresenta sicuramente per noi una sfida affascinante. Siamo certi che De Filippis saprà porre rimedio a molte questioni. A lui, nella sua attività assessorile, assicuriamo tutto il nostro sostegno, affinché anche il partito possa supportarlo in ogni azione necessaria. Con gli auguri più sinceri, auguriamo a De Filippis buon lavoro: farà e bene, ne siamo certi».