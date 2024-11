Il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, sarà in Calabria nelle giornate del 2 e 3 maggio. La prima tappa è in programma a Lamezia Terme, per una conferenza stampa insieme al coordinatore regionale del Partito e vice capogruppo alla Camera Francesco Cannizzaro, ed al presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale azzurro, Roberto Occhiuto, durante cui verranno annunciate nuove adesioni a Forza Italia. La conferenza si terrà presso la sala congressi del T Hotel, alle ore 10:30. Lo rende noto Forza Italia.

Nel pomeriggio, spostamento in provincia di Crotone, a Cirò Marina, dove è in programma una convention sul tema "Forza Italia, forza del futuro", ospitata dal Teatro Alikia alle ore 17:00. Interverranno Sergio Torromino, coordinatore provinciale di Forza Italia Crotone e Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone e concluderanno Cannizzaro e Tajani. La due giorni calabrese del ministro Tajani si chiuderà a Reggio Calabria dove, nella mattinata di venerdì 3, alle 11:30, è in programma la conferenza stampa di presentazione ufficiale della candidatura alle elezioni europee di Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria, e dello stesso Antonio Tajani. L'incontro si terrà nella sede del Coordinamento regionale di Forza Italia, via quartiere militare 20. Qui, oltre ai due candidati, interverranno Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto.