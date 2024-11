Ci sono due modi per vederla. Il primo: il Pd in Calabria è a poco più di 10mila voti da Forza Italia, partito del governatore che ha dato fondo a tutte le proprie energie per reggere la sfida interna con la Lega e portare Giusi Princi a Strasburgo. Il secondo modo: i dem calabresi sono i peggiori nella circoscrizione Sud con il 15,88% dei consensi, 2,5 punti percentuali (e 20mila voti) in meno rispetto al 2019. Un’emorragia di preferenze che restituisce l’immagine di un partito non proprio in salute.

Paradossale, in un quadro che vede il Partito democratico primeggiare al Sud dopo una campagna elettorale giocata sul No all’Autonomia differenziata e al Ponte sullo Stretto.

In effetti nella circoscrizione Italia Meridionale il Pd porta a casa un ottimo risultato: cinque eletti che esprimono diversità e identità comuni, in cui spiccano Antonio Decaro e Lucia Annunziata, con risultati straordinari, la riconferma di Pina Picierno, e due nuovi eletti, Lello Topo e Sandro Ruotolo, riconosciute e apprezzate espressioni di culture diverse.

Il Pd calabrese è in fondo alla classifica nella circoscrizione Sud: doppiato dai dem pugliesi (33,57%) che avevano in Antonio Decaro la propria punta di diamante, superato da lucani (23,18%), campani (22,20%), abruzzesi (20,35%) e molisani (17,91%). In tutto il Mezzogiorno soltanto la Sicilia fa peggio.

Su Decaro, peraltro, prova a mettere il cappello, almeno sul territorio di Reggio Calabria, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà: «Missione compiuta – dice –. Andiamo in Europa con il nostro Antonio Decaro. Più di 9 mila preferenze a Reggio Calabria, 24mila in Calabria, complessivamente quasi 500mila nel collegio. Uno dei risultati più alti di sempre». Come dire: il nostro candidato in Calabria ha sfondato nel confronto con Pina Picierno, candidata appoggiata dall’establishment calabrese.

Erano due i calabresi in lizza: la spunta Jasmine Cristallo, ex Sardina che raccoglie 16.735 voti in regione ed è la più votata in provincia di Catanzaro. Luigi Tassone, ex consigliere regionale, è invece il più votato nella sua provincia, Vibo Valentia, e ottiene in tutto 13.863 voti in Calabria. Tassone raccoglie molto poco nel resto della circoscrizione Sud, Cristallo raccoglie altri 17mila voti nelle rimanenti regioni con un buon settimo posto complessivo.