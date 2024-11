«Mai, come in questa legislatura, ci sono stati tanti investimenti a sostegno delle attività culturali». Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, nel corso della presentazione, nella sede della Giunta, del Festival delle Serre di Cerisano (Cosenza), in programma da 2 all'8 settembre.

«Il Festival delle Serre - ha proseguito Oliverio - è uno degli eventi diventati punti di riferimento culturale in Calabria, con una progressiva crescita della qualità del cartellone, come dimostra anche l'edizione di quest'anno. Abbiamo bisogno di mettere in rete gli eventi culturali, questo - ha rilevato il presidente della Regione – è lo sforzo che stiamo facendo, quello di costruire un a rete degli eventi culturali in Calabria. Stiamo investendo molto in questa direzione».

Il governatore della Calabria ha aggiunto: «Abbiamo fatto bandi con respiro triennale per avere più certezze nella programmazione, nella qualità degli eventi e anche nell'erogazione delle risorse, e l'anno prossimo abbiamo intenzione di anticipare i bandi, perché stanno producendo un innalzamento dell'offerta culturale sui territori e della capacità di far esprimere i nostri talenti, che spesso sono nascosti ma - ha concluso il presidente della Regione - non hanno nulla da invidiare al resto del Paese».