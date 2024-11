«Dopo anni di comune militanza politica, ed a seguito di una fitta interlocuzione che si è intensificata negli ultimi mesi, ho deciso di rispondere positivamente a una richiesta di consulenza e collaborazione proveniente dal Consigliere regionale On. Antonio Lo Schiavo». Così, Michele Mirabello, ex assessore della Provincia di Vibo, ex consigliere regionale ed ex segretario provinciale del Pd annuncia la sua “assunzione” come responsabile amministrativo al 50% del presidente del Gruppo Misto. In soldoni, si tratta di oltre 20mila euro l’anno sino al termine della Legislatura, presumibilmente nel 2026, salvo un’improbabile fine anticipata dell’Amministrazione Occhiuto. Un ex consigliere, dunque, collaboratore di un consigliere in carica.

Continua a leggere su IlVibonese.it