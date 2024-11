Tra i candidati alla carica di primo cittadino in vista delle elezioni a Reggio Calabria c’è anche Fabio Putortì. È il nome su cui ha puntato Miti Unione del Sud, un impegno civile e sociale cominciato anni fa, grazie alla creazione del Comitato pro aeroporto dello Stretto, in difesa del “Tito Minniti”.

Nato a Reggio Calabria nel 1976, è diplomato in ragioneria all’Itc Da Empoli. Putortì ha studiato presso l’Università degli studi di Messina, laureandosi e conseguendo il titolo di “giurista delle Pubbliche amministrazioni e d’impresa”. È consulente di impresa e Pa, europrogettista e mediatore civile e commerciale. Ha svolto il corso di alta formazione per consulente economico/finanziario di Enti locali presso Ismed, in collaborazione con Interdata Cuzzola Srl e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; il corso di alta formazione in Europrogettazione avanzata, presso Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Ha ottenuto inoltre la qualifica professionale di “mediatore civile e commerciale”, conseguita presso GiuriForm di Reggio Calabria nel gennaio 2018.