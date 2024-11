Il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale: «Poter studiare e lavorare nella terra natia non deve essere un'utopia. Il nostro compito è garantire il diritto allo studio, al lavoro e ad una sanità pubblica di qualità»

«Creare un corso di laurea di Medicina a Reggio Calabria è un'opportunità da non sottovalutare sia per le ricadute formative per i nostri giovani studenti che avranno la possibilità di studiare nella propria città, sia per il reparto occupazionale della Regione. Un progetto decisamente interessante che va sostenuto da tutte le forze politiche del territorio». Lo afferma il presidente del Gruppo Fratelli di Italia in Consiglio regionale Giuseppe Neri che sostiene i vertici dell’Università e dell’Ordine dei Medici favorevoli all'attivazione di un corso di laurea.

«Poter studiare e lavorare nella terra natia non deve essere un'utopia - aggiunge il presidente di FdI -. Compito di noi amministratori è di garantire il diritto allo studio, al lavoro e ad una Sanità pubblica di qualità. È ovvio che in questo percorso formativo, oltre alle istituzioni locali e regionali, fondamentale è il sostegno dell'Università degli studi Mediterranea punto di riferimento del territorio e che, negli anni, si è distinta in ambito nazionale ed internazionale, quale polo di riferimento per la didattica e la ricerca nello scenario del Mediterraneo.

Confermando il mio impegno per l’istituzione di una Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, - conclude Neri - sono certo che ci siano tutti i margini per portare a compimento un progetto didattico che premia l’impegno e la qualità di tutti i docenti e dei preziosi professionisti che, finalmente, avranno un'opportunità di riscatto».