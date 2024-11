«Ascoltare l'ultimo discorso di Conte è stato avvilente. Da partito d'opposizione responsabile, finora Forza Italia ha evitato di fare polemiche, per il bene del Paese. Ma ora la misura è colma». Così, in una dichiarazione, il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

Dubbi che aumentano

«Il presidente del Consiglio, anziché scioglierli – continua Mangialavori – ha aumentato i dubbi degli italiani. Non ha offerto risposte ai lavoratori che aspettano di sapere cosa ne sarà del loro futuro; non ha dato certezze alle imprese, ai commercianti, alle partite Iva; non ha spiegato in che modo e con quali risorse l'economia nazionale potrà davvero ripartire».

«È stato – conclude il parlamentare – uno spettacolo triste, una messinscena non richiesta e che non possiamo tollerare. L'Italia ha bisogno di certezze, non di soliloqui inutili».