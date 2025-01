Si rafforza la leadership della premier Meloni oltre i confini nazionali come dimostra anche l’accoglienza riservatale da Trump. Ma in Italia c’è poco da festeggiare. Ne parliamo stasera nella nuova puntata del talk condotto da Antonella Grippo

La reputazione di Giorgia Meloni, quale interlocutore politico europeo particolarmente gradito alla Casa Bianca, appare fondata. Il viaggio (imprevisto) della premier in Florida e l’accoglienza riservatale da Trump ne rafforzano la leadership oltre i confini nazionali. Intanto, in Italia c’è ben poco da festeggiare, stanti i risultati (scadenti, secondo l’opposizione) del governo di destracentro. In ogni caso, se Giorgia “assalta l’Europa”, vuol dire che a mandarla non è propriamente la mamma. Con buona pace di Gianni Morandi. Anche di questo parleremo nella nuova puntata di Perfidia, il talk politico condotto da Antonella Grippo, in onda questa sera alle 21 su LaC Tv.

Ospiti Pina Picierno (europarlamentare), Licia Ronzulli (Forza Italia), Nico Stumpo (Pd), Giuseppe Neri (consigliere regionale), Gianni Barbacetto (Il Fatto Quotidiano), Antonia Postorivo (avvocato), Andrea Nicastro (Il Corriere della Sera), Augusto Bassi (Visione Tv).

Appuntamento dunque alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.