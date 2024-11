Sono arrivati a bordo di sei pullman provenienti da tutta la regione i sostenitori di del leader della Lega, giunti in piazza del Popolo per quella che è stata definita la

Fazzoletti celesti al collo con la scritta Le Calabria e lo stemma della regione, i sostenitori calabresi del partito di Salvini sono arrivati a Roma dopo oltre otto ore di viaggio. L'entusiasmo di partecipare alla manifestazione con il loro leader è superiore alla stanchezza e lo dimostrano scandendo a più riprese il grido "Calabria Calabria". Dietro ad uno striscione con la scritta "Lega Calabria" e i simboli e il partito della Regione, i leghisti calabresi hanno preso posto proprio sotto il palco allestito in piazza del Popolo sul quale tra poco farà la sua comparsa Salvini.

Il comizio del leader della Lega

È iniziato con uno scroscio di apllausi dei suoi sostenitori giunti da tutta Italia a Roma, in Piazza del Popolo. «Per certa gente -ha dichiarato il vicepremier MAtteo Salvini dal palco - in Italia non c'è posto. #lamafiamifaschifo"."Se marceremo uniti e compatti nessuno ci potrà fermare", ha aggiunto Salvini.