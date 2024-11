Una delegazione del partito radicale incontrerà i detenuti del “Sergio Cosmai” per valutarne le condizioni detentive

Candido Ruffa, Ernesto Mauro e Sabatino Savaglio saranno in visita al carcere cosentino in occasione del Ferragosto. «Per noi sarà occasione di annunciare ripresa della lotta per il garante regionale dei diritti dei detenuti la cui legge istitutiva giace in consiglio regionale da due anni...In questi giorni di afa nelle patrie galere, in cui pure ritorna il sovraffollamento, il disagio fisico e morale diviene insopportabile sia per i detenuti ma anche per coloro che nel carcere lavorano»

È quanto si legge in una nota degli stessi, per i quali è importante vigilare sul rispetto della legge e del diritto durante la detenzione. La visita avrà lo scopo di verificare le condizioni detentive, affinché non vi siano altri diritti negati, a cominciare da quello alla salute, all'accesso alle cure mediche e a una vita in condizioni igieniche dignitose. Al termine della visita la delegazione terrà un conferenza stampa.