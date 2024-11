Dopo la débâcle elettorale il Pd cerca l’unità. La settimana scorsa si è svolta una festa alla presenza del presidente della commissione Lavoro, Cesare Damiano

“La festa del Pd che si è celebrata a Catanzaro ha rappresentato un importante momento di confronto e di dialogo all’interno del partito, e anche sul piano simbolico ha assunto un suo valore”. Lo scrive in una nota il responsabile organizzativo del Pd Calabria, Giovanni Puccio. “Ritrovarsi nella piazza del quartiere, immergersi nei disagi di una comunità periferica è senza dubbio un viatico importante per riconnettersi con la radice popolare del Partito democratico”.

“Diventa allora doveroso – continua l’esponente del Pd - un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione e la riuscita dell’iniziativa, ai presenti, ai diversi coordinatori di circoli, alle importanti personalità che hanno abitato la piazza in un evento che non solo ha portato a Catanzaro il deputato Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera, ma anche le figure più rilevanti del partito e delle istituzioni. Mi riferisco al presidente della Regione, Mario Oliverio, e al segretario regionale, Ernesto Magorno. Ciò ci dice che, nonostante le difficoltà che abbiamo registrato alle passate elezioni comunali, Catanzaro ha e deve conquistare un nuovo protagonismo dentro al partito e – più in generale – nelle dinamiche territoriali della Calabria. Un centro forte produce effetti positivi e si irradia e su questa traccia occorre un impegno collettivo dei democratici catanzaresi, così come è accaduto alla festa di Santa Maria”.

Luana Costa