Continua il processo di radicamento di Forza Italia sul territorio. Con distinti ma analoghi provvedimenti, il coordinatore provinciale del movimento azzurro, il consigliere regionale Gianluca Gallo, ha provveduto alla nomina di commissari in quattro realtà urbane cosentine. La scelta, riferisce una nota stampa, è caduta su Giuseppe Capparelli per Altomonte; Francesco Chiaravalle per Bisignano; Giuseppe Tallarico per Laino Borgo; Pantaleo Porcella per Santa Caterina Albanese.

«Abbiamo avuto la fortuna – commenta Gallo – di ricevere l’adesione al nostro progetto di figure unanimemente apprezzate e stimate, in ambito politico come in campo professionale, che hanno offerto la propria disponibilità a portare avanti un compito delicato e gravoso. A loro va il nostro ringraziamento: sono sicuro che con passione e determinazione daranno un contributo importante per il raggiungimento obiettivo che ci siamo prefissati: garantire una rappresentanza ancor più incisiva e pregnante al popolo dei moderati, che si riconosce in Forza Italia e sostiene le ragioni ed i programmi del centrodestra». Insomma, un altro tassello che va ad incastrarsi nel mosaico della riorganizzazione interna, concordata e tracciata – al pari delle nomine commissariali – con i vertici regionali e nazionali di Forza Italia. «Abbiamo deciso di puntare sul radicamento territoriale quale elemento imprescindibile per la riaffermazione dei valori fondanti di FI», spiega Gallo. «Ai neocommissari, ai quali va l’augurio di buon lavoro», aggiunge, «spetta dunque una funzione essenziale: favorire la coesione tra aderenti e simpatizzanti, per approntare programmi e sinergie che abbiano quale unico fine lo sviluppo economico e la crescita culturale e sociale delle nostre comunità. Insieme riusciremo a ridare linfa al campo dei moderati, privilegiando il dialogo e l’apertura alla società civile».