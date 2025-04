Il governatore replica alle accuse dei cinquestelle e in riferimento al direttore della Fondazione nonché suo capo di gabinetto dice: «È uno dei miei collaboratori che stimo di più per onesta e rigore»

«Luciano Vigna ha svolto un ottimo lavoro e per questo gli sono riconoscente». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, replicando alle critiche del M5s sulla gestione della Fondazione Calabria Film Commission.

I pentastellati hanno anche chiesto le dimissioni da direttore della Film Commission di Luciano Vigna, che è anche capo gabinetto dello stesso Occhiuto. «L'opposizione - ha detto oggi Occhiuto - fa il suo lavoro. Io posso dire che Luciano Vigna, tra i miei collaboratori, è uno di quelli che io stimo di più per l'onestà e il rigore che ha sempre dimostrato nella sua attività».

«Senza il suo lavoro e il lavoro della Film Commission- ha quindi aggiunto il governatore -, la Calabria non avrebbe avuto 150 milioni di telespettatori sulle sue bellezze, non avrebbe fatto la contro-narrazione rispetto al modo tradizionale di percepire la nostra regione in passato. Quindi credo che Vigna abbia svolto un ottimo lavoro e per questo gli sono riconoscente».