Il consigliere regionale sicuro di non essere interessato dalla vincenda, 'già separata dalle altre dal pm precedente'.

"Con riferimento alla notizia diffusa attraverso la stampa, circa la mia presenza come imputato nel processo pendente innanzi al Gup di Salerno e relativo alla raccolta delle firme per le candidature in occasione delle scorse elezioni comunali che, secondo l’accusa, sarebbero state falsificate, faccio presente che la mia posizione in questa vicenda era stata già separata dalle altre dal Pm procedente. Nei miei confronti non vi è mai stata una richiesta di rinvio a giudizio e non si è proceduto contro di me nell’udienza preliminare, celebratasi a Catanzaro, e definita dal Giudice con la trasmissione degli atti a Salerno. L’inserimento del mio nome tra gli imputati, pertanto, sarà dovuto ad un mero errore materiale, anche perché non mi sono mai stati notificati, così come agli altri imputati, ulteriori avvisi riguardanti questo processo".