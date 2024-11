Oggi il decreto del ministero dell’Interno che ha fissato l’eventuale turno di ballottaggio per domenica 25 giugno

Con decreto del ministro dell’Interno, Marco Minniti, è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 11 giugno 2017. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno.

I comuni del Catanzarese chiamati al voto sono: Botricello, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Isca sullo Ionio, Maida, Montauro, Olivadi, Petrizzi, Platania, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Satriano, Sersale e Settingiano.

