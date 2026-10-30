VIDEO | Prosegue il botta e risposta dopo l’esclusione dal bando regionale Agorà, con il vice capogruppo di Cuore vibonese che mette sotto accusa la gestione dei progetti e invoca provvedimenti. Il sindaco: «Polemiche strumentali»

In principio fu il bando “Luce nelle periferie”: 2,4 milioni di euro per i servizi socio-assistenziali, sfumati a causa dell’invio di un documento sbagliato. Poi venne il finanziamento di 150mila per un ascensore nella scuola Buccarelli, perso per una Pec rimasta senza risposta. Ora due altri due bandi falliti per il mancato raggiungimento del punteggio minimo: uno sulla riduzione dei rifiuti, l’altro sulle attività culturali e turistiche legate all’avviso Agorà della Regione Calabria. Una tendenza preoccupante secondo l’opposizione che, sul punto, affonda un nuovo attacco all’esecutivo.

A Vibo infuria la polemica dopo un nuovo finanziamento perso dal Comune, rimasto escluso dal bando regionale Agorà per un punteggio insufficiente. Una defaillance che si va a sommare ad altri progetti sfumati.

«Siamo stati molto critici perché riteniamo che il Comune di Vibo non possa più permettersi di perdere neanche un centesimo - afferma il vice capogruppo di Cuore vibonese Danilo Tucci -. Questo modo di procedere da parte dell'Amministrazione Romeo su tutta una serie di bandi che si stanno perdendo crea un danno importante alla città e siamo convinti che ora si debbano individuare le criticità e le possibili responsabilità sia da un punto di vista politico che burocratico».

La sequenza di errori, per Tucci, comincia ad essere allarmante: «c'è stata una Pec non visionata che ha portato alla perdita di 150mila euro per l'ascensore, poi progetti nei quali non si è riusciti ad arrivare alla soglia minima di 60 punti. Ma la cosa a mio avviso ancora più preoccupante è che piccoli Comuni della provincia e della regione, con organici ridotti all'osso, riescono comunque a progettare a vincere questi bandi. Il Comune di Vibo, che ha una macchina burocratica imponente in confronto a questi, invece rimane fuori».

Quale la soluzione? Per il vice capogruppo di Cuore vibonese: «se non esistono le professionalità interne per gestire questi bandi, se non c'è la capacità politica di saperli indirizzare nel modo giusto, il Comune dovrebbe rivolgersi verso l'esterno, verso professionisti e società che curino le progettazioni, perché non possiamo più permetterci di rimanere tagliati fuori da finanziamenti importanti, soprattutto in un Comune come il nostro, dove il bilancio è totalmente ingessato e quindi si va avanti grazie a finanziamenti e contributi europei e regionali».

Il sindaco Romeo, dal canto suo, respinge le accuse come strumentali e derubrica i fatti ad un mero incidente, fisiologico nell’arco del percorso amministrativo.

«I bandi si vincono e si perdono - dice -. Per uno perso ce ne siamo accaparrati altri tre: per cui diciamo che non si può vincere tutto e non si può vincere facile. Penso che le polemiche e le strumentalizzazioni siano fini a sé stesse».

Il sindaco ammette, tuttavia, che esiste un “caso burocrazia”. «Sulla gestione burocratica c'è una situazione che dovrà essere chiarita - spiega -, non ha niente di politico, nulla che possa prestare il fianco a strumentalizzazioni politiche. C'è solo la necessità di definire la possibilità di un aiuto agli uffici e di definire gli incarichi dirigenziali. Questo rientra ovviamente nella gestione amministrativa e lo faremo con calma e con pazienza».

Alla domanda se gli uffici verranno potenziati, Romeo risponde: «certo. Il nostro obiettivo è proprio questo: fare in modo che gli uffici siano sempre più efficienti, più capaci di dare risposte ai cittadini».