Il coordinatore regionale Santelli rende note le nomine a subcommissari dei consiglieri regionali Alessandro Nicolò e Francesco Cannizzaro

Non era una fantasia autunnale, così come si era augurato il vice coordinatore regionale di Forza Italia Nino Foti. Il progetto di riorganizzazione del partito ideato da Jole Santelli è adesso realtà e pare destinato a creare nuovi scompensi all’interno degli azzurri. Intanto perché dopo lunghi mesi di commissariamento tenuto ad interim dalla stessa Santelli, il partito reggino rimane ancora sotto tutela. Nessuna nomina di coordinatori o commissari, la Santelli si tiene strette le leve del potere e si è limitata a nominare due sub commissaria e una pletora di soggetti (all’incirca tutto il partito) all’interno del coordinamento provinciale e del direttivo.

I due sub commissari sono il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Alessandro Nicolò e il consigliere regionale della Casa delle Libertà Francesco Cannizzaro. Sostanzialmente gli unici due big rimasti in casa azzurra dopo i repulisti, le fuoriuscite, le sconfitte elettorali e anche le indagini di Polizia che hanno ridotto il partito ai minimi storici.

La Santelli, di fatto, mette anche Nino Foti in forte imbarazzo. In quanto nonostante quest’ultimi sia il vice coordinatore regionale non trova spazio se non nel direttivo allargato del partito. La sua reazione potrà essere monitorata in occasione del meeting che ha organizzato per domani per discutere del futuro del partito e della città di Reggio. Dentro il direttivo anche Eduardo Lamberti Castronuovo, capolista del listone del centrodestra alle elezioni del Consiglio metropolitano, che, a questo punto, può considerarsi dentro il partito di Berlusconi. Nella nota ufficiale diffusa dal partito è comunicato il nuovo organigramma azzurro.

«Il commissario e i sub-commissari – si legge nel comunicato – si avvarranno inoltre dell'apporto del coordinamento provinciale, composto da membri rappresentativi di tutta la provincia, nelle persone di William Ali, Antonino Attinà, Giuseppe Barreca, Domenico Catalano, Oscar Casella, Patrizia Crea, Giuseppe Coluccio, Franco Crinò, Vincenzo Cusato, Luigi Dattola, Francesco De Leo, Rocco De Pietro, Elisabetta Di Giorgio, Giuseppe D'Ascoli, Cosimo Fedele, Giovanni Genovese, Armando Lamberti, Rudj Lizzi, Umberto Mansueto, Giovanni Mafrica, Celestino Marino, Rocco Palamara, Alessandra Polimeno, Vincenzo Politano, Francesco Shipilliti, Domenico Scrivo, Pietro Sgarlato». «Fanno parte del coordinamento inoltre – prosegue la nota – Vincenzo Primerano, coordinatore regionale di Studenti per le libertà in Calabria, Francesco Bruzzaniti, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani a Reggio Calabria e Lucrezia Romeo, membro della commissione Pari opportunità della Regione Calabria».

Viene contestualmente indicato quello che sarà il direttivo provinciale del movimento azzurro di cui fanno parte oltre al commissario, i sub-commissari e il vicecoordinatore regionale Nino Foti anche Maria Antonietta Caracciolo, Salvatore Alessandro Cavallaro, Domenico Giannetta, Eduardo Lamberti Castronuovo, Francesco Macrì, Lorenzo Micari, Giuseppe Musco, Francesco Modafferi, Antonio Pizzimenti, Giovanna Pizzimenti e, inoltre, il vice-coordinatore vicario di Forza Italia Giovani in Calabria Giuseppe Romeo e la presidente del Consiglio della commissione Pari opportunità della Regione Calabria Monica Falcomatà. «Un mix tra forze fresche ed esperienze consolidate – dichiara Jole Santelli – in un progetto che mette al centro i territori e le loro connotazioni. Il coordinamento provinciale unitamente al direttivo lavoreranno pertanto al coinvolgimento attivo dei territori e nell'ottica di riavvicinare alla politica elettori e militanti, che della politica ne sono l'essenza».

«Lavoreremo in sinergia con il coordinatore regionale Jole Santelli e con il collega Francesco Cannizzaro – dichiara il consigliere regionale Alessandro Nicolò – per il rilancio di Forza Italia nel Reggino e come sempre metterò a disposizione tutta l'esperienza maturata nel partito in tanti anni. Il nostro sarà un lavoro ambizioso mirato alla condivisione e al coinvolgimento di risorse, culture ed energie capaci di apportare quel cambio di passo che ci permetta di essere credibili ed alternativi ad una sinistra che sta sfasciando la Calabria». Segue Francesco Cannizzaro: «Dopo un periodo di transizione per il partito nella nostra provincia, in piena sinergia e collaborazione con il collega Nicolò e con la coordinatrice Santelli, siamo riusciti, finalmente, a costruire un gruppo dirigente formato da donne e uomini che saprà, con impegno e dedizione, nel breve tempo, radicare e riaffermare ancor di più i valori del nostro partito sull'intero territorio provinciale con la volontà di divenire il motore dell'intera coalizione di centrodestra e imporci come alternativa a un Pd e a un centrosinistra più che mai fallimentare».