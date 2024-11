Forza Italia assente in consiglio per protesta contro le decisioni del Presidente del Consiglio Tonino Scalzo

Forza Italia assente dal Consiglio. ”Non in congedo – precisa il capogruppo Alessandrò Nicolò – ma un’assenza vera e propria per protesta contro le decisioni del Presidente del Consiglio Tonino Scalzo. “In sede di Conferenza dei presidenti di gruppo – spiega il capogruppo di Forza Italia – avevamo posto all’attenzione del Presidente Scalzo la necessità di dedicare la seduta consiliare esclusivamente ai temi istituzionali. In particolare, dai lavori della Conferenza era stato ribadito che per rispetto di una prassi istituzionale consolidata, in questa fase di campagna elettorale che precede le elezioni amministrative in diversi comuni della nostra regione, il Consiglio non si dovesse occupare di temi con valenza politica, che possano anche influenzare il voto. Tale richiesta, come certificato dal documento finale della Conferenza dei Gruppi, era stata unanimemente condivisa. Il presidente Scalzo, dunque, disattendendo quel deliberato, ha posto in essere uno strappo istituzionale e minato la credibilità stessa dell’organismo. E’ un precedente – ha detto ancora Alessandro Nicolò – che desta preoccupazione ed evidenzia uno stato di malessere dell’attuale dell’Assemblea legislativa, già duramente sacrificata nella sua autonomia dalla mancanza di risorse finanziarie necessarie affinché possa incarnare compiutamente il proprio ruolo di produttore di leggi e norme, stante la scarsità dei fondi necessari alla copertura di leggi ordinarie. In un quadro di così diffuso malessere – afferma Alessandro Nicolò – ci saremmo aspettati un diverso atteggiamento dal presidente Scalzo, il quale, facendo venire meno il valore della concertazione tra i gruppi consiliari che è alla base della democrazia, ha così abbassato il profilo qualitativo della rappresentanza istituzionale”.