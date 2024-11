Ieri la richiesta di Morrone, Salerno, Niccolò e Graziano: commissariare il partito. Berlusconi invece non intende scaricare la Santelli.

La risposta è arrivata, ma non è quella attesa dai consiglieri regionali di Forza Italia. Berlusconi ha ribadito anche questo pomeriggio, con una dichiarazione all'agenzia Dire, che la coordinatrice di Forza Italia in Calabria è e resterà Jole Santelli, che gode della sua totale fiducia. L'intervento dell'ex Cavaliere era ormai fondamentale, invocato da Salerno, Morrone, Niccolò e Graziano ieri sera. L'escalation di uno scontro interno tra i quattro e Tallini, neo coordinatore in provincia di Catanzaro, e Mangialavori, neo coordinatore in Provincia di Vibo. Salerno e gli altri chiedevano un intervento del partito nazionale per contenere il nuovo corso, sposato negli ultimi mesi dalla Santelli, e da Occhiuto. Intervento che ovviamente non arriverà.



"Credo che non si debbano creare all'interno di Forza Italia contrapposizioni negative - ha dichiarato Berlusconi - Forza Italia in Calabria con il coordinamento di Jole Santelli ha ottenuto ottimi risultati, ha costruito una solida collaborazione con gli alleati di centrodestra e ha dato possibilità di partecipazione a molti giovani. Confermo quindi la mia fiducia a Jole Santelli - conclude - e invito tutti i nostri azzurri a collaborare con lei e a garantirle tutto il supporto possibile".