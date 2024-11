Pierluigi Caputo, Sergio Ferrari ed Emanuele Ionà. È questo il triunvirato che con i galloni da vicesegretari regionali, sosterranno e coadiuveranno l’azione del coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

La nomina è arrivata al termine del coordinamento regionale degli azzurri calabresi tenutosi in mattinata nella sede di Reggio Calabria al quale ha partecipato, tra gli altri, anche il vicesegretario nazionale e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Sono molto contento – ha detto Cannizzaro nel corso di un’apposita conferenza stampa - che abbiano accettato questa proposta che è stata avanzata da tutto il coordinamento regionale che si è tenuto questa mattina e attraverso il quale abbiamo dibattuto sui problemi, e sulle soluzioni che dobbiamo individuare per le tante istanze provenienti dal nostro territorio».

Cannizzaro ha quindi rimarcato come Forza Italia stia crescendo in maniera esponenziale. «Dopo il risultato straordinario della grande squadra di Forza Italia alle elezioni europee vi posso assicurare che c'è un crescendo di adesioni di sindaci amministratori che evidentemente annunceremo anche nelle prossime settimane, in tutte le province».

Quello dei vice segretari regionali è per lui un ruolo significativo, che torna dopo diversi anni nell’organigramma azzurro. «Intanto per la personalità, la qualità, la competenza e la rappresentatività dei soggetti che voglio rimarcare essere assolutamente di altissimo livello. E grazie alla loro presenza nell'affiancare il sottoscritto sono convinto che Forza Italia crescerà ancora di più perché daremo messaggi di qualità, di competenza ma soprattutto anche punti di riferimento nelle varie aree della nostra Calabria».

Una Forza Italia che per il coordinatore regionale si pone sempre di più al centro della coalizione divenendone traino del centrodestra e che «riesce attraverso la sua azione politica moderata, forte, determinata ma anche liberale allo stesso tempo di incidere in tutti i territori della nostra provincia candidando oggi la Calabria ad essere una delle regioni più protagoniste del nostro paese».

I tre vicesegretari

Pierluigi Caputo, è l’attuale vicepresidente del Consiglio regionale e uno dei registi dell’approvazione della legge sulla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. «Questa che ci dà Francesco Cannizzaro è un’occasione importante e quindi vogliamo coglierla per dare forza a lui come coordinatore regionale e per dare forza a tutta la squadra di Forza Italia dell'intera Calabria. Quindi – ha proseguito Caputo - questo è il nostro auspicio e sono convinto che faremo sempre meglio perché lo meritano i calabresi e soprattutto perché ci crediamo».

Sergio Ferrari, presidente della provincia di Crotone nonché sindaco di Cirò Marina, è apparso emozionato se non sorpreso dalla nomina ricevuta parlando di competenza e passione e di vicinanza al territorio. «È uno dei principali obiettivi. Intanto ringrazio ovviamente il segretario regionale Ciccio Cannizzaro per questo compito che ha voluto attribuire a me e agli altri amici. Non c'è dubbio che tra i principali obiettivi c'è quello di fare in modo che Forza Italia sia presente in maniera capillare in tutti i comuni, in tutti i territori, per stare sempre più prossimi agli amministratori locali, ai sindaci, ai presidenti delle province, perché insieme al territorio possiamo e dobbiamo portare alla normalità la nostra Calabria».

Emanuele Ionà, invece, si è autodefinito un “papa nero”, perché forzista da sempre ha praticato la politica soltanto da sostenitore. Per il noto imprenditore lametino, una novità, accolta in maniera entusiastica: «Sono da sempre impegnato in politica ma senza ruoli. Ho partecipato a diverse campagne elettorali negli ultimi trent’anni. Negli ultimi tempi sono stato trascinato dal nostro segretario regionale che oggi ha voluto affidarmi questo prestigioso incarico e cercherò di mettere tutta la passione che metto nelle mie attività giornalmente, di mettermi al servizio della Calabria, al servizio del mio territorio, e al servizio soprattutto di Forza Italia».